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«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: онлайн-трансляция и результаты 24 ноября

«Гран-при России» по фигурном катанию проходит с 23 по 24 ноября в Санкт-Петербурге
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Пятый этап «Гран-при России» по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября. Во второй день турнира мужчины, женщины и спортивные пары выступят с произвольными программами, а дуэты представят произвольный танец.

«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: расписание соревнований 24 ноября (воскресенье)

13.00. Женщины, произвольная программа

15.00. Мужчины, произвольная программа

17.00. Спортивные пары, произвольная программа

18.00. Танцы на льду, произвольный танец.

Время начала — московское.

Состав участников пятого этапа «Гран-при России»

Женщины: Людмила Фурсова, Виктория Федянина, Яна Битюшкова, Елизавета Киселева, Мария Парамонова, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Валерия Овчинникова, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Софья Муравьева.

Мужчины: Александр Мельников, Семен Соловьев, Артем Ковалев, Федор Зонов, Михаил Терновский, Владимир Ощепков, Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Петр Гуменник.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы: Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Василиса Кагановская/ Максим Некрасов.

Трансляция турнира в Санкт-Петербурге в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами «Гран-при России» в разделе турнира на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Петр Гуменник
Софья Муравьева
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Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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