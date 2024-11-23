«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: онлайн-трансляция и результаты 23 ноября

Пятый этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Санкт-Петербурге начинается в субботу, 23 ноября. В первый день состоятся выступления в короткой программе у женщин, мужчин, спортивных пар и ритм-танце у дуэтов.

Расписание 5-го этапа «Гран-при России» по фигурному катанию 23 ноября (суббота)

13.30 Женщины. Короткая программа

15.15 Мужчины. Короткая программа

17.00 Пары. Короткая программа

17.50 Танцы. Ритм-танец

Следить за прокатами в прямом эфире можно бесплатно на сайте Первого канала 1tv.ru.

В предварительный список участников этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге вошли следующие спортсмены.

Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Елизавета Киселева, Софья Муравьева, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков, Семен Соловьев, Михаил Терновский.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.