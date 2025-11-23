Фигурное катание
Сегодня, 15:46

Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске, опередив Семененко на 47,94 балла

Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен показал лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав 311,12 балла сумме двух выступлений.

Гуменник на 47,94 опередил ставшего вторым Евгения Семененко, у которого 263,48 балла по сумме двух программ. Третью строчку на этапе в Омске занял Владислав Дикиджи (257,22).

Финал Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

Евгений Семененко
Петр Гуменник
Фигурное катание
