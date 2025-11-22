Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске

Фигуристка Алина Горбачева заняла первое место в короткой программе на 5-м этапе Гран-при России в Омске.

18-летняя спортсменка получила от судей 73,08 балла.

Второй стала Дарья Садкова с результатом 71,21 балла, третьей — Софья Муравьева (71,18).

С произвольными программами женщины выступят в воскресенье, 23 ноября, в 11.45 по московскому времени.

Этап в Омске является заключительным в серии Гран-при России сезона-2025/26. Финал состоится в Челябинске в марте 2026 года.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, Омск

Женщины. Короткая программа, топ-6

1. Алина Горбачева — 73,08

2. Дарья Садкова — 71,21

3. Софья Муравьева — 71,18

4. Алиса Двоеглазова — 70,89

5. Камилла Нелюбова — 70,49

6. Анна Ляшенко — 67,12