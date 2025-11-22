Гуменник с отрывом в 12,68 балла стал первым в короткой программе на Гран-при в Омске

Фигурист Петр Гуменник стал лучшим в короткой программе на 5-м этапе Гран-при России в Омске.

23-летний спортсмен набрал за свое выступление 105,06 балла. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 92,38 балла. Тройку замкнул Владислав Дикиджи (84,28).

Ранее у женщин короткую программу выиграла Алина Горбачева. Второй стала Дарья Садкова, третьей — Софья Муравьева (71,18).

С произвольными программами мужчины выступят в воскресенье, 23 ноября, в 13.45 по московскому времени.

Этап в Омске является заключительным в серии Гран-при России сезона-2025/26. Финал состоится в Челябинске в марте 2026 года.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, Омск

Мужчины. Короткая программа, топ-6

1. Петр Гуменник — 105,06

2. Евгений Семененко — 92,38

3. Владислав Дикиджи — 84,28

4. Андрей Мозалев — 80,48

5. Арсений Димитриев — 80,36

6. Никита Сарновский — 77,42