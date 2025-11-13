Фигурное катание
Сегодня, 15:33

Костылева победила на пятом этапе Гран-при России среди юниоров

Алина Савинова

Фигуристка Елена Костылева выиграла пятый этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

За произвольную программу 14-летняя спортсменка набрала 152,06 балла, в сумме у нее — 215,56 очка. Во втором прокате Костылева исполнила четыре ультра-си элемента — тройной аксель и три квада. Фигуристка является чемпионкой России среди юниоров.

Второй на этапе Гран-при России в Москве стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).

