Костылева победила на пятом этапе Гран-при России среди юниоров

Фигуристка Елена Костылева выиграла пятый этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

За произвольную программу 14-летняя спортсменка набрала 152,06 балла, в сумме у нее — 215,56 очка. Во втором прокате Костылева исполнила четыре ультра-си элемента — тройной аксель и три квада. Фигуристка является чемпионкой России среди юниоров.

Второй на этапе Гран-при России в Москве стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).