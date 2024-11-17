Степанова и Букин выиграли четвертый этап «Гран-при России» в танцах на льду
Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занял первое место на этапе «Гран-при России» в Москве.
По сумме двух выступлений фигуристы заработали 213,90 балла.
Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые набрали 206,10 балла. Третья позиция у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (189,39).
Гран-при России. Москва
Танцы на льду
Итоговое положение, топ-6
1. Александра Степанова — Иван Букин — 213,90
2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 206,10
3. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 189,39
4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 186,79
5. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 186,33
6. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 185,02
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