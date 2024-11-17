Семененко стал первым на этапе «Гран-при России» в Москве
Фигурист Евгений Семененко стал победителем четвертого этапа «Гран-при России» в мужском одиночном катании. Соревнования проходили в Москве.
Судьи оценили произвольную программу 21-летнего спортсмена в 194,86 балла. По сумме двух прокатов Семененко набрал 301,60 балла.
Серебряным призером этапа стал Григорий Федоров (301,04). Он шел третьим после первого соревновательного дня, но показал лучший результат в произвольной программе — 200,90 балла.
Тройку сильнейших замкнул Марк Кондратюк (183,80; 289,11).
Гран-при России. Москва
Мужчины
Итоговое положение, топ-6
1. Евгений Семененко — 301,60
2. Григорий Федоров — 301,04
3. Марк Кондратюк — 289,11
4. Роман Савосин — 276,62
5. Матвей Ветлугин — 254,38
6. Артур Даниелян — 252,96
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