Семененко стал первым на этапе «Гран-при России» в Москве

Фигурист Евгений Семененко стал победителем четвертого этапа «Гран-при России» в мужском одиночном катании. Соревнования проходили в Москве.

Судьи оценили произвольную программу 21-летнего спортсмена в 194,86 балла. По сумме двух прокатов Семененко набрал 301,60 балла.

Серебряным призером этапа стал Григорий Федоров (301,04). Он шел третьим после первого соревновательного дня, но показал лучший результат в произвольной программе — 200,90 балла.

Тройку сильнейших замкнул Марк Кондратюк (183,80; 289,11).

Гран-при России. Москва

Мужчины

Итоговое положение, топ-6

1. Евгений Семененко — 301,60

2. Григорий Федоров — 301,04

3. Марк Кондратюк — 289,11

4. Роман Савосин — 276,62

5. Матвей Ветлугин — 254,38

6. Артур Даниелян — 252,96