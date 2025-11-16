Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Семененко — второй, Гуменник — третий

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем четвертого этапа Гран-при России в Москве.

В сумме спортсмен набрал 278,65 балла (96,42 балла за короткую программу и 182,23 — за произвольную).

Вторым на этапе в Москве стал Евгений Семененко, который лидировал после короткой программы (274,91; 96,75+178,16). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (265,76; 90,22+175,54).

Ранее в женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Алина Горбачева, третье — Ксения Гущина.

Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября.

Гран-при России

4-й этап, Москва

Мужчины, итоговый результат, топ-6

1. Марк Кондратюк — 278,65

2. Евгений Семененко — 274,91

3. Петр Гуменник — 265,76

4. Макар Игнатов — 264,80

5. Роман Савосин — 244,27

6. Артем Ковалев — 227,20