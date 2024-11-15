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Сегодня, 15:15

«Гран-при России» в Москве: расписание соревнований этапа 16 и 17 ноября

В Москве состоится этап «Гран-при России» по фигурному катанию
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Москве пройдет четвертый этап «Гран-при России по фигурному катанию». Прокаты состоятся в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября.

Расписание турнира (время московское):
16 ноября, суббота
13.30 Женщины, короткая программа
15.15 Мужчины, короткая программа
17.00 Танцы на льду, ритм-танец
17 ноября, воскресенье
13.00 Женщины, произвольная программа
15.00 Мужчины, произвольная программа
17.00 Танцы на льду, произвольный танец

В четвертом этапе «Гран-при России» примут участие следующие фигуристы.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.
Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.
Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ольга Федорова/Павел Драко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Александра Шинкаренко/Михаил Антонов, Вероника Шульпина/Глеб Солович.

Трансляции соревнований в прямом эфире ведет сайт Первого канала 1tv.ru. Результаты «Гран-при России» можно изучать в разделе турнира на сайте «СЭ».

Фигурное катание
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Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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