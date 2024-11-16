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Сегодня, 12:15

«Гран-при России» в Москве: онлайн-трансляция и результаты этапа 16 ноября

«Гран-при России» по фигурному катанию пройдет с 16 по 17 ноября в Москве
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четвертый этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября. В первый день турнира «Золотой конек Москвы» мужчины и женщины выступят с короткими программами, а дуэты представят ритм-танец.

«Гран-при России» в Москве: расписание соревнований 16 ноября (суббота)

13.30 Женщины, короткая программа

15.15 Мужчины, короткая программа

17.00 Танцы на льду, ритм-танец

Состав участников четвертого этапа «Гран-при России»

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.

Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ольга Федорова/Павел Драко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Юлия, Чуркина/Борис Фролов, Александра Шинкаренко/Михаил Антонов, Вероника Шульпина/Глеб Солович.

Трансляцию турнира «Золотой конек Москвы» в прямом эфире покажет сайт Первого канала 1tv.ru. Отслеживать результаты «Гран-при России» можно в разделе турнира на сайте «СЭ».

Фигурное катание
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Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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