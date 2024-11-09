«Гран-при России» в Красноярске: смотреть онлайн-трансляцию соревнований 9 ноября

На третьем этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Красноярске в субботу, 9 ноября, пройдет первый соревновательный день. Свои короткие программы представят женщины, мужчины и пары, а танцевальные дуэты — ритм-танец.

Расписание третьего этапа «Гран-при России» (время московское)

9 ноября (суббота)

11.00 Танцы. Ритм-танец

12.50 Женщины. Короткая программа

14.30 Мужчины. Короткая программа

16.15 Пары. Короткая программа

Третий этап завершится в воскресенье, 10 ноября. В сезоне-2024/25 «Гран-при России» проводится в пять этапов — в Магнитогорске, Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. Финал серии пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года в Новосибирске.

«Гран-при России» в прямом эфире транслирует сайт Первого канала (1tv.ru). Расписание и результаты этапов в актуальном виде можно изучать в разделе турнира на сайте «СЭ».