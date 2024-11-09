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Сегодня, 10:00

«Гран-при России» в Красноярске: смотреть онлайн-трансляцию соревнований 9 ноября

В субботу начинается третий этап «Гран-при России»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фигурное катание возвращается в Красноярск: теперь город примет этап «Гран-при России».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На третьем этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Красноярске в субботу, 9 ноября, пройдет первый соревновательный день. Свои короткие программы представят женщины, мужчины и пары, а танцевальные дуэты — ритм-танец.

Расписание третьего этапа «Гран-при России» (время московское)

9 ноября (суббота)

11.00 Танцы. Ритм-танец

12.50 Женщины. Короткая программа

14.30 Мужчины. Короткая программа

16.15 Пары. Короткая программа

Фигуристка Софья Акатьева. Акатьева вернулась на лед, а мужчины уменьшают количество квадов. Чего ждать от «Гран-при» в Красноярске

Третий этап завершится в воскресенье, 10 ноября. В сезоне-2024/25 «Гран-при России» проводится в пять этапов — в Магнитогорске, Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. Финал серии пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года в Новосибирске.

«Гран-при России» в прямом эфире транслирует сайт Первого канала (1tv.ru). Расписание и результаты этапов в актуальном виде можно изучать в разделе турнира на сайте «СЭ».

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Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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