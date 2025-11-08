Фигурное катание
8 ноября, 18:30

Мишина и Галлямов стали первыми в короткой программе на этапе Гран-при России

Алина Савинова

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на третьем этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристы получили от судей за свое выступление 75,77 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,42 балла), третьими — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (68,09 балла).

Ранее в одиночном женском катании короткую программу выиграла Дина Хуснутдинова, а у мужчин лучшим стал Владислав Дикиджи.

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 9 ноября.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
