«Гран-при России» в Казани: расписание и время начала прокатов этапа
Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Казани в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября. Соревнования принимает Дворец спорта в столице Татарстана.
Расписание второго этапа «Гран-при России» в Казани
время начала прокатов — московское
2 ноября, суббота
13.30. Мужчины, короткая программа
15.15. Женщины, короткая программа
17.00. Пары, короткая программа
3 ноября, воскресенье
13.30. Женщины, произвольная программа
15.00. Мужчины, произвольная программа
17.00. Пары, произвольная программа
Первый этап «Гран-при» прошел на предыдущей неделе в Магнитогорске.
В сезоне-2024/25 «Гран-при России» проводится в пять этапов — в Магнитогорске, Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. Финал серии пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года в Новосибирске.
В прямом эфире трансляции всех прокатов доступны на сайте Первого канала (1tv.ru) и онлайн-платформе «Okko Спорт».