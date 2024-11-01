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Сегодня, 10:00

«Гран-при России» в Казани: расписание и время начала прокатов этапа

В Казани пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Казани в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября. Соревнования принимает Дворец спорта в столице Татарстана.

Расписание второго этапа «Гран-при России» в Казани

время начала прокатов — московское

2 ноября, суббота

13.30. Мужчины, короткая программа

15.15. Женщины, короткая программа

17.00. Пары, короткая программа

3 ноября, воскресенье

13.30. Женщины, произвольная программа

15.00. Мужчины, произвольная программа

17.00. Пары, произвольная программа

Первый этап «Гран-при» прошел на предыдущей неделе в Магнитогорске.

В сезоне-2024/25 «Гран-при России» проводится в пять этапов — в Магнитогорске, Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. Финал серии пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года в Новосибирске.

В прямом эфире трансляции всех прокатов доступны на сайте Первого канала (1tv.ru) и онлайн-платформе «Okko Спорт».

Фигурное катание
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