Гран-при России (третий этап): расписание и трансляция соревнований 9 ноября
Третий этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Казани в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Во второй день турнира мужчины, женщины и спортивные пары выступят с произвольными программами.
Гран-при России в Казани: расписание соревнований 9 ноября (воскресенье)
- 13.00. Женщины, произвольная программа
- 15.00. Мужчины, произвольная программа
- 17.00. Спортивные пары, произвольная программа
Начало прокатов — по московскому времени.
Состав участников третьего этапа Гран-при России
Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.
Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Степан Тартыгин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Анна Карпук/Алексей Хвалько.
Трансляция турнира в Казани в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».