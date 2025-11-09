Фигурное катание
9 ноября, 10:15

Гран-при России (третий этап): расписание и трансляция соревнований 9 ноября

Этап Гран-при России по фигурном катанию завершится в Казани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Казани в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Во второй день турнира мужчины, женщины и спортивные пары выступят с произвольными программами.

Гран-при России в Казани: расписание соревнований 9 ноября (воскресенье)

  • 13.00. Женщины, произвольная программа
  • 15.00. Мужчины, произвольная программа
  • 17.00. Спортивные пары, произвольная программа

Начало прокатов — по московскому времени.

Состав участников третьего этапа Гран-при России

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Степан Тартыгин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Анна Карпук/Алексей Хвалько.

Трансляция турнира в Казани в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
