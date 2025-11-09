Гран-при России (третий этап): расписание и трансляция соревнований 9 ноября

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Казани в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Во второй день турнира мужчины, женщины и спортивные пары выступят с произвольными программами.

Гран-при России в Казани: расписание соревнований 9 ноября (воскресенье)

13.00. Женщины, произвольная программа

15.00. Мужчины, произвольная программа

17.00. Спортивные пары, произвольная программа

Начало прокатов — по московскому времени.

Состав участников третьего этапа Гран-при России

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Степан Тартыгин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Анна Карпук/Алексей Хвалько.

Трансляция турнира в Казани в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».