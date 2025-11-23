Фигурное катание
Сегодня, 12:12

Миронова и Устенко выиграли в танцах на льду на этапе Гран-при России в Омске

Сергей Ярошенко
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали победителями в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России в Омске.

По итогам двух программ спортсмены получили 193,22 балла (77,80 — ритм-танец + 115,82 — произвольный танец).

Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд с 188,05 балла (74,60 + 113,45). Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров 186,96 балла (74,33 + 112,63).

Этап Гран-при России в Омске завершится 23 ноября.

Гран-при России

5-й этап, Омск

Танйы на льду

Итоговые результаты

1. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 193,22 балла.

2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 188,05.

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 186,96.

4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 178,43.

5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 171,04.

6. Алиса Абдуллина/Егор Петров — 158,57.

Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Гран-при России (пятый этап): расписание и трансляция соревнований 23 ноября

Takayama

