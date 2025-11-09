Фигурное катание
9 ноября, 14:51

Хуснутдинова стала победителем этапа Гран-при России в Казани, Садкова — вторая, Фролова — третья

Дина Хуснутдинова.
Фото ФФККР

Дина Хуснутдинова стала победителем этапа Гран-при России в Казани в женском одиночном катании.

16-летняя спортсменка показала лучший результат в произвольной программе. На счету фигуристки 218,01 балла по сумме двух выступлений.

Второе место заняла Дарья Садкова (207,12 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — Анна Фролова (202,09). Софья Муравьева, которая делила первое место с Диной Хуснутдиновой после короткой программы, стала пятой (197,91).

Следующий этап Гран-при России пройдет в Москве с 15 по 16 ноября.

