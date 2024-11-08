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Сегодня, 13:45

«Гран-при России»: расписание соревнований третьего этапа в Красноярске

Соревнования третьего этапа Гран-при пройдут в субботу и воскресенье
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третий этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Красноярске. Прокаты состоятся в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября.

Расписание третьего этапа «Гран-при России» (время московское)

9 ноября (суббота)
11.00 Танцы. Ритм-танец
12.50 Женщины. Короткая программа
14.30 Мужчины. Короткая программа
16.15 Пары. Короткая программа

10 ноября (воскресенье)
10.00 Танцы. Произвольный танец
12.05 Женщины. Произвольная программа
14.05 Мужчины. Произвольная программа
16.05 Пары. Произвольная программа

В женском одиночном катании ожидается возвращение на лед экс-чемпионки России Софьи Акатьевой.

В сезоне-2024/25 «Гран-при России» проводится в пять этапов: в Магнитогорске, Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. Финал серии пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года в Новосибирске.

«Гран-при России» в прямом эфире транслирует сайт Первого канала (1tv.ru). Расписание и результаты этапов в актуальном виде можно изучать в разделе турнира на сайте «СЭ».

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