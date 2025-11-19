Гран-при России (пятый этап): расписание и участники соревнований в Омске
Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Омске в субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября. В первый день турнира мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары выступят с короткими программами и ритм-танцем, а во второй день спортсмены представят произвольные программы и произвольный танец.
Гран-при России в Омске: расписание соревнований 22 и 23 ноября (суббота и воскресенье)
22 ноября, суббота
11.00 — танцы на льду, ритм-танец
12.30 — женщины, короткая программа
14.30 — мужчины, короткая программа
16.15 — пары, короткая программа
23 ноября, воскресенье
10.00 — танцы на льду, произвольный танец
11.45 — женщины, произвольная программа
13.45 — мужчины, произвольная программа
15.45 — пары, произвольная программа
Начало прокатов — по московскому времени.
Состав участников этапа Гран-при России в Омске
Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.
Женщины: Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.
Пары: Дарья Андреева — Александр Акимов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анна Москалева — Артем Родзянов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова — Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Таисия Щербинина — Артем Петров.
Танцы на льду: Алиса Абдуллина — Егор Петров, Елизавета Кириллова — Илья Карпов, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Ольга Федорова — Павел Драко, Елизавета Шичина — Павел Дрозд, Анна Щербакова — Егор Гончаров.
Трансляция турнира в Омске в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».