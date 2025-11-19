Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:30

Гран-при России (пятый этап): расписание и участники соревнований в Омске

Этап Гран-при России по фигурном катанию проходит в Омске 22 и 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Омске в субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября. В первый день турнира мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары выступят с короткими программами и ритм-танцем, а во второй день спортсмены представят произвольные программы и произвольный танец.

Гран-при России в Омске: расписание соревнований 22 и 23 ноября (суббота и воскресенье)

22 ноября, суббота

11.00 — танцы на льду, ритм-танец

12.30 — женщины, короткая программа

14.30 — мужчины, короткая программа

16.15 — пары, короткая программа

23 ноября, воскресенье

10.00 — танцы на льду, произвольный танец

11.45 — женщины, произвольная программа

13.45 — мужчины, произвольная программа

15.45 — пары, произвольная программа

Начало прокатов — по московскому времени.

Состав участников этапа Гран-при России в Омске

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.

Женщины: Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.

Пары: Дарья Андреева — Александр Акимов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анна Москалева — Артем Родзянов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова — Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Таисия Щербинина — Артем Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина — Егор Петров, Елизавета Кириллова — Илья Карпов, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Ольга Федорова — Павел Драко, Елизавета Шичина — Павел Дрозд, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Трансляция турнира в Омске в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Читайте также
Песков сообщил об отсутствии новаций в переговорах с США по Украине
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Axios узнал об отмене Уиткоффом встречи с Зеленским в Турции
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Плющенко возмутился судейством на этапе Гран-при в Москве: «Это меганесправедливость к Игнатову!»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости