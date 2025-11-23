Гран-при России (пятый этап): расписание и трансляция соревнований 23 ноября
Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Омске 23 ноября
В воскресенье, 23 ноября, российские фигуристы представят произвольные программы в рамках 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске
23 ноября, воскресенье
10.00. Танцы. Произвольный танец
11.45. Женщины. Произвольная программа
13.45. Мужчины. Произвольная программа
15.45. Пары. Произвольная программа
Где смотреть 5-й этап Гран-при России в Омске
В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут только произвольную программу у мужчин и спортивных пар (с 14.35 по московскому времени).
Новости