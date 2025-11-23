Фигурное катание
Сегодня, 07:00

Гран-при России (пятый этап): расписание и трансляция соревнований 23 ноября

Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Омске 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 23 ноября, российские фигуристы представят произвольные программы в рамках 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске

23 ноября, воскресенье

10.00. Танцы. Произвольный танец

11.45. Женщины. Произвольная программа

13.45. Мужчины. Произвольная программа

15.45. Пары. Произвольная программа

Где смотреть 5-й этап Гран-при России в Омске

В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут только произвольную программу у мужчин и спортивных пар (с 14.35 по московскому времени).

Фигурное катание
Петросян вне конкурса выступит с произвольной программой на Гран-при в Омске

