Гран-при России (пятый этап): расписание и трансляция соревнований 22 ноября
Стартует 5-й этап Гран-при России по фигурному катанию в Омске
В субботу, 22 ноября, российские фигуристы представят короткие программы в рамках 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске
22 ноября, суббота
11.00. Танцы. Ритм-танец
12.30. Женщины. Короткая программа
14.30. Мужчины. Короткая программа
16.15. Пары. Короткая программа
Где смотреть 5-й этап Гран-при России в Омске
В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут только короткие программы у мужчин и спортивных пар (с 15.30 по московскому времени).
Новости