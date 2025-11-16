Фигурное катание
Сегодня, 14:35

Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян стала первой на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

В сумме она набрала 230,05 балла. За короткую программу фигуристка получила 78,83 балла, за произвольную — 151,22.

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа.

Серебряную медаль турнира завоевала Алина Горбачева, набравшая 209,28 балла (68,86 + 140,42). Третье место заняла Ксения Гущина (200,51 балла; 68,07 + 132,44).

Для Петросян это вторая победа на этапе Гран-при России в этом сезоне. Ранее она одержала победу в Магнитогорске.

Гран-при России

4-й этап, Москва

Женщины, результат

1. Аделия Петросян — 230,05 балла

2. Алина Горбачева — 209,28

3. Ксения Гущина — 200,51

4. Ксения Синицына — 199,04

5. Вероника Яметова — 193,38

Аделия Петросян
Алина Горбачева
Ксения Гущина
