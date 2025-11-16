Степанова и Букин победили на четвертом этапе Гран-при России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

По сумме двух программ танцевальный дуэт набрал 210,10 балла. За ритм-танец они получили 84,32 балла, за произвольный — 125,78.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 183,33 балла (73,39 + 109,94). Бронзовые медали завовевали Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36; 70,65 + 105,71).

Степанова и Букин выиграли второй этап Гран-при России в сезоне-2025. Первую победу они одержали в Красноярске.

Пятый этап Гран-при России пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.

Гран-при России

4-й этап, Москва

Танцы на льду, результат

1. Александра Степанова и Иван Букин — 210,10 балла

2. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 183,33

3. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36