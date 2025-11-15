Степанова и Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в ритм-танце на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
За свое выступление пара получила 84,32 балла.
Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 73,39 балла. На третьей строчке находятся Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65 балла).
16 ноября фигуристы представят произвольный танец. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Гран-при России
4-й этап, Москва
Танцы на льду, ритм-танец
1. Александра Степанова и Иван Букин — 84,32 балла
2. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 73,39
3. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65
4. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко — 69,23
5. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 68,83
6. Анна Коломенская и Артем Фролов — 68,74
7. Александра Прокопец и Александр Васькович — 65,01
8. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков — 62,41
9. Александра Шинкаренко и Михаил Антонов — 57,00
10. Елизавета Кириллова и Илья Карпов — 42,37