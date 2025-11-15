Степанова и Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в ритм-танце на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

За свое выступление пара получила 84,32 балла.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 73,39 балла. На третьей строчке находятся Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65 балла).

16 ноября фигуристы представят произвольный танец. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Гран-при России

4-й этап, Москва

Танцы на льду, ритм-танец

1. Александра Степанова и Иван Букин — 84,32 балла

2. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 73,39

3. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65

4. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко — 69,23

5. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 68,83

6. Анна Коломенская и Артем Фролов — 68,74

7. Александра Прокопец и Александр Васькович — 65,01

8. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков — 62,41

9. Александра Шинкаренко и Михаил Антонов — 57,00

10. Елизавета Кириллова и Илья Карпов — 42,37