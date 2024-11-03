Дикиджи стал победителем «Гран-при России» в Казани, Лутфуллин — второй
Фигурист Владислав Дикиджи выиграл второй этап «Гран-при России» в Казани.
По сумме двух программ он набрал 288,32 балла.
Серебряную медаль завоевал Глеб Лутфуллин (284,85), бронза — у Матвея Ветлугина (255,18).
Третий этап «Гран-при России» пройдет с 9 по 10 ноября в Красноярске.
2-й этап «Гран-при России». Казань
Мужчины. Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи — 288,32 балла
2. Глеб Лутфуллин — 284,85
3. Матвей Ветлугин — 255,18
4. Артур Даниелян — 247,80
5. Григорий Федоров — 240,84
6. Артем Ковалев — 240,55
7. Данил Федосимов — 199,85
8. Кирилл Кропылев — 196,25
9. Владимир Ощепков — 176,30
10. Дмитрий Шелковников — 167,50
11. Роман Кудлаев — 166,83
12. Константин Сафонов — 164,09
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