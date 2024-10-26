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Сегодня, 16:11

Роман Савосин выиграл короткую программу на первом этапе «Гран-при России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Роман Савосин лидирует после короткой программы на первом этапе серии «Гран-при России» в Магнитогорске.

За свой прокат он получил 92,08 балла.

Второе место занимает Николай Угожаев (91,70 балла). На третьей строчке находится Марк Кондратюк (90,30).

Произвольные программы мужчины представят в воскресенье, 27 октября.

«Гран-при России». 1-й этап. Магнитогорск

Мужчины. Короткая программа

Топ-5

1. Роман Савосин (Москва) — 92,08 балла

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 91,70

3. Марк Кондратюк (Москва) — 90,30

4. Егор Рухин (Москва) — 87,96

5. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 87,35

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Николай Угожаев
Роман Савосин
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