Российские фигуристы представят произвольные программы в рамках четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в воскресенье, 16 ноября. Соревнования проходят на «ЦСКА Арене» в Москве.

Расписание 4-го этапа Гран-при России в Москве

16 ноября, воскресенье

13.00. Женщины. Произвольная программа

15.00. Мужчины. Произвольная программа

17.00. Танцы на льду. Произвольный танец

Начало прокатов — по московскому времени. На этом этапе Гран-при России не выступают спортивные пары.

Где смотреть этап Гран-при России в Москве

В полном объеме соревнования показывают на сайте Первого канала. В эфире федерального канала Гран-при можно смотреть с 16.30 по московскому времени.

Следите за расписанием и результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».