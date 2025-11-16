Гран-при России — четвертый этап в Москве: расписание и трансляция 16 ноября
16 ноября состоится 4-й этап Гран-при России по фигурному катанию
Российские фигуристы представят произвольные программы в рамках четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в воскресенье, 16 ноября. Соревнования проходят на «ЦСКА Арене» в Москве.
Расписание 4-го этапа Гран-при России в Москве
16 ноября, воскресенье
- 13.00. Женщины. Произвольная программа
- 15.00. Мужчины. Произвольная программа
- 17.00. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прокатов — по московскому времени. На этом этапе Гран-при России не выступают спортивные пары.
Где смотреть этап Гран-при России в Москве
В полном объеме соревнования показывают на сайте Первого канала. В эфире федерального канала Гран-при можно смотреть с 16.30 по московскому времени.
Следите за расписанием и результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».
Новости