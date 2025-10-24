Гран-при России 2025: расписание соревнований первого этапа в Магнитогорске
Опубликовано расписание 1-го этапа Гран-при России по фигурному катанию 2025
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Магнитогорске в эти выходные. 25 октября женщины, мужчины, пары и танцоры представят короткие программы, а 26 октября пройдут произвольные прокаты.
Первый этап Гран-при России: расписание соревнований
25 октября, суббота
- 13.00. Женщины. Короткая программа
- 14.45. Мужчины. Короткая программа
- 16.30. Спортивные пары. Короткая программа
- 17.50. Танцы на льду. Ритм-танец.
26 октября, воскресенье
- 12.00. Женщины. Произвольная программа
- 14.05. Мужчины. Произвольная программа
- 16.10. Спортивные пары. Произвольная программа
- 17.40. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прокатов — по московскому времени.
Где смотреть Гран-при России
В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала в прямом эфире можно смотреть только произвольную программу у мужчин.
Изучайте расписание и результаты соревнований в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».
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