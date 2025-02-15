Горбачева: «Волновалась, потому что после травмы было больно делать вращения»

Фигуристка Алина Горбачева, занимающая второе место после короткой программы на финале «Гран-при России» в Красноярске, рассказала о предстартовом волнении и последствиях травмы ноги.

«Сейчас я успокоилась, а перед стартом очень волновалась, потому что в последний раз катала программу с двумя вращениями две недели назад, — приводит «РБ Спорт» слова Горбачевой. — При вращениях меня беспокоила нога, поэтому я сильно переживала и испытывала мандраж перед стартом, но рада, что в итоге все получилось хорошо, спокойно и четко. Теперь буду настраиваться на произвольную программу. Я надела сегодня компрессионный бандаж, который помогает поддерживать мышцы, чтобы они меньше болели.

В целом при прыжках нога меня особо не беспокоит, но на вращениях есть позиции, которые пока больно делать, поэтому и волновалась. Я не хочу акцентировать внимание на травме, потому что они бывают практически у всех спортсменов, а спорт без травм невозможен. У меня было контрольное обследование через несколько дней после того, как я начала тренироваться.

Врачи сказали, что все хорошо и есть улучшения и дали добро на соревнования. Сказали, что ухудшения и каких-то серьезных последствий от этого быть не может, поэтому мы спокойно поехали на соревнования. Я была очень счастлива, потому что совсем не хотелось сниматься, а хотелось выступать».

Горбачева (76,76 балла) в короткой программе уступила только Софье Муравьевой (77,01).