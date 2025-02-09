Горбачева сообщила, что получила травму и может пропустить финал «Гран-при России»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что получила повреждение.
Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, она неудачно упала и дернула пах в среду, 5 февраля.
«Очень хочу выступить на финале «Гран-при», и если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск. А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень-очень грустно и страшно», — написала Горбачева.
Финал Гран-при России состоится в Красноярске 13-16 февраля.
Источник: https://t.me/alinagorbachevarus/453
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