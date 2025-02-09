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9 февраля 2025, 13:12

Горбачева сообщила, что получила травму и может пропустить финал «Гран-при России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что получила повреждение.

Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, она неудачно упала и дернула пах в среду, 5 февраля.

«Очень хочу выступить на финале «Гран-при», и если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск. А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень-очень грустно и страшно», — написала Горбачева.

Финал Гран-при России состоится в Красноярске 13-16 февраля.

Источник: https://t.me/alinagorbachevarus/453
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Алина Горбачева
Фигурное катание
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