Горбачева сообщила, что получила травму и может пропустить финал «Гран-при России»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что получила повреждение.

Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, она неудачно упала и дернула пах в среду, 5 февраля.

«Очень хочу выступить на финале «Гран-при», и если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск. А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень-очень грустно и страшно», — написала Горбачева.

Финал Гран-при России состоится в Красноярске 13-16 февраля.