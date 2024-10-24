Горбачева пропустит этап Гран-при России в Казани
Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что не сможет выступить на этапе Гран-при России в Казани.
«Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани. Было небольшое повреждение голеностопа. Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям», — написала Горбачева у себя в Telegram-канале.
Соревнования в столице Татарстана пройдут с 1 по 4 ноября.
17-летняя Горбачева заняла седьмое место на чемпионате России 2024 года.
Источник: Telegram-канал Алины Горбачевой
Новости
20 дек 2023 13:41
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