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Сегодня, 14:48

Горбачева пропустит этап Гран-при России в Казани

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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что не сможет выступить на этапе Гран-при России в Казани.

«Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани. Было небольшое повреждение голеностопа. Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям», — написала Горбачева у себя в Telegram-канале.

Соревнования в столице Татарстана пройдут с 1 по 4 ноября.

17-летняя Горбачева заняла седьмое место на чемпионате России 2024 года.

Источник: Telegram-канал Алины Горбачевой
Алина Горбачева
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