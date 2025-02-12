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Горбачева подтвердила, что выступит в финале «Гран-при России»

Сергей Ярошенко
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алина Горбачева сообщила, что выступит в финале «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Большое спасибо врачам, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы я смогла поехать на старт! До встречи в Красноярске!» — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Ранее Горбачева рассказала, что получила травму. По ее словам, она неудачно упала и дернула пах в среду, 5 февраля.

Финал «Гран-при России» пройдет 13-17 февраля в Красноярске.

Источник: Telegram-канал Алины Горбачевой
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Алина Горбачева
Фигурное катание
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