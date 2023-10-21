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Сегодня, 15:00

Горбачева опередила Петросян в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Омске

Руслан Минаев
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Фигуристка Алина Горбачева.
Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алина Горбачева лидирует после короткой программы на 2-м этапе «Гран-при России» в Омске. Фигуристка набрала 75,89 балла.

В тройке идут Аделия Петросян (71,48) и Мария Агаева (67,22).

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап, «Сердце Сибири», Омск

Женщины. Короткая программа

1. Алина Горбачева — 75,89

2. Аделия Петросян — 71,48

3. Мария Агаева — 67,22

4. София Захарова — 63,26

5. Дарья Третьякова — 60,55

6. Людмила Фурсова — 59,71

7. Виктория Федянина — 59,14

8. Арина Видинеева — 54,24

9. Мария Парамонова — 52,36

10. Зарина Кашапова — 50,83

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