Глейхенгауз проинтервьюировал ученицу на этапе Гран-при России в Казани

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поучаствовал в интервью фигуристки Дины Хуснутдиновой после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

Глейхенгауз проходил мимо микст-зоны, достал телефон и сделал вид, что он — один из журналистов.

— Дина, скажите, вам нравится тренироваться в группе «Тим Тутберидзе»? — спросил Глейхенгауз.

— Очень! — рассмеялась Дина.

— Спасибо! — ответил хореограф и удалился.

Хуснутдинова лидирует после короткой программы, набрав с Софьей Муравьевой по 72,60 балла, но опередив соперницу благодаря более высокой оценке за технику.