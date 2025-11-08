Фигурное катание
8 ноября, 18:52

Глейхенгауз проинтервьюировал ученицу на этапе Гран-при России в Казани

Елена Федянина
Автор

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поучаствовал в интервью фигуристки Дины Хуснутдиновой после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

Глейхенгауз проходил мимо микст-зоны, достал телефон и сделал вид, что он — один из журналистов.

— Дина, скажите, вам нравится тренироваться в группе «Тим Тутберидзе»? — спросил Глейхенгауз.

— Очень! — рассмеялась Дина.

— Спасибо! — ответил хореограф и удалился.

Хуснутдинова лидирует после короткой программы, набрав с Софьей Муравьевой по 72,60 балла, но опередив соперницу благодаря более высокой оценке за технику.

Дина Хуснутдинова
Даниил Глейхенгауз
  • Valeri

    Даниил Глейхенгауз шутник однако!:slight_smile:

    09.11.2025

