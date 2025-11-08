Лутфуллин — о короткой программе в Казани: «На 90 процентов доволен, завтра попробую четверной лутц»

Фигурист Глеб Лутфуллин подвел итоги короткой программы на этапе Гран-при России в Казани и рассказал о планах на произвольный прокат.

«На 90 процентов доволен, на выездах носом клюнул. Уже третий год подряд приезжаю в Казань, правда, лед изменился — в лучшую или худшую — скажу после проката. Завтра попробую четверной лутц — это будет усложнение», — отметил Лутфуллин.

Фигурист с улыбкой отреагировал на шутливый вопрос о возможных «дополнительных баллах».

«Хотел бы получить дополнительные баллы за то, что я татарин? Я всегда рад прибавке, всегда рад дополнительным баллам. А там — как решат», — сказал Лутфуллин.

Фигурист Владислав Дикиджи стал лучшим по итогам короткой программы — 94,51 балла. Второе место занял Лутфуллин (87,71), третье — Артур Даниелян (85,73).