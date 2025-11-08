Фигурное катание
8 ноября, 19:58

Лутфуллин — о короткой программе в Казани: «На 90 процентов доволен, завтра попробую четверной лутц»

Елена Федянина
Автор

Фигурист Глеб Лутфуллин подвел итоги короткой программы на этапе Гран-при России в Казани и рассказал о планах на произвольный прокат.

«На 90 процентов доволен, на выездах носом клюнул. Уже третий год подряд приезжаю в Казань, правда, лед изменился — в лучшую или худшую — скажу после проката. Завтра попробую четверной лутц — это будет усложнение», — отметил Лутфуллин.

Фигурист с улыбкой отреагировал на шутливый вопрос о возможных «дополнительных баллах».

«Хотел бы получить дополнительные баллы за то, что я татарин? Я всегда рад прибавке, всегда рад дополнительным баллам. А там — как решат», — сказал Лутфуллин.

Фигурист Владислав Дикиджи стал лучшим по итогам короткой программы — 94,51 балла. Второе место занял Лутфуллин (87,71), третье — Артур Даниелян (85,73).

Глеб Лутфуллин
Фигурное катание
  • ShadowPavel

    Красивый вид спорта в красивом городе Казань!

    11.11.2025

  • Niikiitic

    Получилось?

    11.11.2025

  • BobIG

    Красавчик и с юмором))

    10.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Молодец!:clap: упорство в спорте даёт хороший результат на :100: ждём четверной , удачи!

    09.11.2025

  • Lego

    Казань зажигает!

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Стал лучшим как мечтал )

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Красивый вид спорта

    09.11.2025

  • Vitalick

    Глеб красавчик! Ждём четверной

    09.11.2025

    • Дина Хуснутдинова: «Не осознаю всего происходящего, рада, что выступаю именно в Казани»

    Владислав Дикиджи — о короткой программе в Казани: «Доволен на 8 из 10»

    Takayama

