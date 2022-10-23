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Сегодня, 21:54

Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России»

Мария Гусева
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Бронзовый призер Чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала победу Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа.

«У Валиевой много других положительных качеств, за которые она набирает очки. Честно говоря, я не смотрела прокаты девушек, но наслышана, что Акатьева не докручивала четверные. Я думаю, из-за этого такой исход. Ну и рейтинг, который есть у Валиевой, никуда не делся. Он дает свои положительные плоды», — цитирует Газета.Ru Гербольдт.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/23/18862693.shtml
Фигурное катание
Анастасия Зинина
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
Софья Акатьева
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