Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России»

Бронзовый призер Чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала победу Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа.

«У Валиевой много других положительных качеств, за которые она набирает очки. Честно говоря, я не смотрела прокаты девушек, но наслышана, что Акатьева не докручивала четверные. Я думаю, из-за этого такой исход. Ну и рейтинг, который есть у Валиевой, никуда не делся. Он дает свои положительные плоды», — цитирует Газета.Ru Гербольдт.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).