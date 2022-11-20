Гербольдт: «Трусова показывает не те результаты, которые хотелось бы видеть фанатам и ей самой»

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» выступление Александры Трусовой на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

«У Александры есть спад результатов, это невозможно не заметить. Но дело в том, что девочки в принципе долгое время определялись, хотят они продолжать кататься или нет, пока остальные тренировались. У нее достаточно мотивации и опыта, чтобы восстановиться, раз она продолжает кататься. Просто на это надо время.

Также она сменила тренера, они еще притираются друг к другу. На данный момент Саша показывает не те результаты, которые хотелось бы видеть фанатам и ей самой, но я вижу изменения, вижу, что она становится лучше. Надо просто дать немного времени», — сказала Гербольдт «СЭ».

Трусова заняла второе место по итогам этапа «Гран-при России» в Самаре, она набрала 213,80 балла по сумме двух выступлений. Победителем этапа стала Софья Самоделкина (217,87), на третьей строчке — Ксения Гущина (196,18).