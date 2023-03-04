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Сегодня, 15:28

Гербольдт отреагировала на реакцию на оценку Титовой в финале юниорского «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала реакцию публики на оценку воспитанницы академии «Ангелы Плющенко» Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского «Гран-при России».

«Софья сказала, что не расстроена оценкой? Думаю, что это, скорее, неправда. Потому что каждый спортсмен стремится к определенному результату и для каждого важно, как оценивается его работа. Понятно, все сейчас борются за чистые прокаты, и кто больше исполнит элементов ультра-си. К сожалению, я не видела самого проката, но если были недокруты, хоть и минимальные, базовая стоимость этих элементов, и зачастую мы получаем не те баллы, которые мы хотели бы видеть. Также, помимо прыжковых элементов, есть элементы вращения, дорожки, спирали, которые тоже часто ребята не дорабатывают, делают меньше оборотов. Из-за этих мелочей спортсмены часто теряют в технической оценке. Раз зрители были возмущены, обсуждение может иметь место. Но оценивать — не наша работа, это работа судей, и я думаю, что они ее выполняют качественно», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Титова получила 133,20 балла, при этом судьи долго совещались, вынося решение, а когда оценка была объявлена, зрители отреагировали негодующим свистом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/04/19886953.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
Софья Титова
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