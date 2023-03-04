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Сегодня, 12:30

Финал Гран-при: прямая трансляция ритм-танца дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут танцевальные дуэты, которые представят свои ритм-танцы.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Начало — в 13:30. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.

В финале Гран-при не выступят действующие чемпионы России — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Первая разминка

1. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

3. Александра Прокопец — Александр Васькович

4. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

5. Полина Усова — Михаил Антонов

Вторая разминка

6. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

8. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

9. Софья Тютюнина — Андрей Багин

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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