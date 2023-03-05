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Сегодня, 12:00

Финал Гран-при: прямая трансляция произвольных танцев дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петебурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед во второй соревновательный день выйдут танцевальные дуэты, которые представят свои произвольные танцы.

Начало — в 13:00. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые набрали за свой прокат 81,40 балла. В финале Гран-при не выступают действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Полина Усова — Михаил Антонов

4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

6. Александра Прокопец — Александр Васькович

7. Софья Тютюнина — Андрей Багин

8. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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