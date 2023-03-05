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Сегодня, 13:45

Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день женщины представят свои произвольные программы. Начало — 14:45.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: произвольная программа будет в эфире 5 марта с 15.15.

После короткой программы лидирует Аделия Петросян.

Первая разминка

1. Виктория Федянина

2. Софья Самоделкина

3. Анна Фролова

4. София Захарова

5. Ксения Гущина

6. Вероника Яметова

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Софья Муравьева

10. Камила Валиева

11. Елизавета Туктамышева

12. Аделия Петросян

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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