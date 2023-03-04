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Сегодня, 14:00

Финал Гран-при: прямая трансляция короткой программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Начало — 15:00. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа будет в эфире 4 марта с 16.20.

Первая разминка

1. Софья Самоделкина

2. Аделия Петросян

3. Алина Горбачева

4. Камила Валиева

5. Вероника Яметова

6. Анна Фролова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Муравьева

9. Софья Акатьева

10. София Захарова

11. Елизавета Туктамышева

12. Виктория Федянина

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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