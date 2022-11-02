Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:41

Гачинский считает, что российские фигуристы-юниоры показывают отличный уровень

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российский фигурист и тренер, вице-чемпион Европы Артур Гачинский поделился мнением об уровне катания юниоров.

«Не знаю, [вряд ли стоит] сравнивать девочек и мальчиков. Мальчики показывают отличный уровень — вся последняя разминка с тройными акселями, ребята пробуют четверные. На первом этапе в Москве тоже был высокий уровень, некоторые пробовали и по два четверных», — приводит слова Гачинского ТАСС.

28 октября тренирующийся под руководством Гачинского Николай Логинов стал вторым на юниорском этапе «Гран-при России» в Сочи, набрав 236,19 балла по сумме двух программ.

Победителем этапа стал Лев Лазарев (257,50), третье место занял Эдуард Карартынян (231,60).

Источник: https://tass.ru/sport/16225337
Фигурное катание
Артур Гачинский
0
Читайте также
Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше
Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетина Попова отметила прогресс фигуристов Хаврониной и Чиризано
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости