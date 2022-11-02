Гачинский считает, что российские фигуристы-юниоры показывают отличный уровень

Российский фигурист и тренер, вице-чемпион Европы Артур Гачинский поделился мнением об уровне катания юниоров.

«Не знаю, [вряд ли стоит] сравнивать девочек и мальчиков. Мальчики показывают отличный уровень — вся последняя разминка с тройными акселями, ребята пробуют четверные. На первом этапе в Москве тоже был высокий уровень, некоторые пробовали и по два четверных», — приводит слова Гачинского ТАСС.

28 октября тренирующийся под руководством Гачинского Николай Логинов стал вторым на юниорском этапе «Гран-при России» в Сочи, набрав 236,19 балла по сумме двух программ.

Победителем этапа стал Лев Лазарев (257,50), третье место занял Эдуард Карартынян (231,60).