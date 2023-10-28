Фролова — о Загитовой-интервьюере: «Мне нравится общаться с Алиной — нет некомфортных вопросов»

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала об опыте интервью с Алиной Загитовой. Олимпийская чемпионка Загитова ведет на этапах российской серии «Гран-при» авторский блог для Первого канала.

«Мне нравится с Алиной общаться. Она опытная фигуристка, с огромными достижениями и как спортсмен спортсмена друг друга понимает. Когда с ней общаешься нет некомфортных вопросов», — сказала Фролова.

Фролова занимает текущее первое место на этапе «Гран-при» в Красноярске. Сейчас идет короткая программа у девушек, впереди выступление еще одной группы участниц.