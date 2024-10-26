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Сегодня, 14:26

Фролова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при в Магнитогорске

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Фигуристка Анна Фролова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Фролова получила за прокат 77,33 балла. На втором месте расположилась Ксения Гущина (68,86). Тройку лучших замкнула Ксения Синицына (65,27).

Гран-при. Магнитогорск. Женщины. Короткая программа, первая пятерка:

1. Анна Фролова — 77,33

2. Ксения Гущина — 68,86

3. Ксения Синицына — 65,27

4. Мария Агаева — 65,23

5. Софья Чаплыгина — 60,53

Произвольная программа состоится в воскресенье, 27 октября.

Анна Фролова
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