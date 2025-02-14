Финал «Гран-при России»: смотреть трансляцию короткой программы мужчин
Финал «Гран-при России» по фигурному катанию-2024/25 проходит с 14 по 16 февраля. Соревнования принимает спортивный комплекс «Кристалл Арена» в Красноярске.
В первый день турнира в мужском одиночном катании будут представлены короткие программы. Фигуристы начнут соревноваться в 15.25 по московскому времени.
Первая разминка:
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)
2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)
4. Андрей Мозалев (Москва)
5. Иван Попов (Московская область)
6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
Вторая разминка:
7. Даниил Самсонов (Москва)
8. Макар Игнатов (Московская область)
9. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)
10. Марк Кондратюк (Санкт-Петербург)
11. Роман Савосин (Москва)
12. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня финала «Гран-при России». Прокаты в прямом эфире показывает Первый канал (на сайте 1tv.ru), онлайн-платформа «Okko Спорт».