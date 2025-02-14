Финал «Гран-при России»: смотреть трансляцию короткой программы мужчин

Финал «Гран-при России» проходит с 14 по 16 февраля в Красноярске

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию-2024/25 проходит с 14 по 16 февраля. Соревнования принимает спортивный комплекс «Кристалл Арена» в Красноярске.

В первый день турнира в мужском одиночном катании будут представлены короткие программы. Фигуристы начнут соревноваться в 15.25 по московскому времени.

Первая разминка:

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)

2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)

3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)

4. Андрей Мозалев (Москва)

5. Иван Попов (Московская область)

6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

Вторая разминка:

7. Даниил Самсонов (Москва)

8. Макар Игнатов (Московская область)

9. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)

10. Марк Кондратюк (Санкт-Петербург)

11. Роман Савосин (Москва)

12. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня финала «Гран-при России». Прокаты в прямом эфире показывает Первый канал (на сайте 1tv.ru), онлайн-платформа «Okko Спорт».