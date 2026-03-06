Финал Гран-при России: онлайн-трансляция ритм-танца танцевальных дуэтов

Ритм-танец у танцевальных дуэтов в финале Гран-при России состоится 6 марта

В пятницу, 6 марта, состоятся прокаты ритм-танца в танцах на льду в финале Гран-при России по фигурному катанию 2026. Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В полном объеме финал Гран-при России покажут на сайте Первого канала и видеохостинге RUTUBE. В эфире федерального канала трансляции ритм-танца у танцевальных дуэтов не будет.

Следить за ключевыми событиями соревнований можно на сайте «СЭ» в матч-центре и разделе Гран-при России.

Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона-2025/26 пройдет с 6 по 9 марта. Произвольный танец у танцевальных дуэтов состоится 8 марта.