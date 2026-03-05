Финал Гран-при России: состав участников соревнований, где смотреть трансляции

Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона-2025/26 пройдет с 6 по 9 марта. Турнир примет ледовая арена «Трактор» имени Белоусова в Челябинске.

Состав участников финала Гран-при России

Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

Где смотреть трансляции

В полном объеме финал Гран-при России покажут на сайте Первого канала и видеохостинге RUTUBE. Отдельные виды будут транслировать в эфире федерального канала.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции соревнований финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2025/26.