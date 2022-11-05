Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

5 и 6 ноября в Казани пройдет третий этап Гран-при России «Идель» в категории МС. Фигуристы выступят в мужском, женском одиночном и парном катании и в танцах на льду.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Участники:

Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Расписание соревнований:

5 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Женщины, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

16.45

Мужчины, короткая программа

17.35

6 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

14.30

Пары, произвольная программа

16.30

Мужчины, произвольная программа

17.25