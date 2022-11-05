Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть
5 и 6 ноября в Казани пройдет третий этап Гран-при России «Идель» в категории МС. Фигуристы выступят в мужском, женском одиночном и парном катании и в танцах на льду.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.
Участники:
Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.
Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Расписание соревнований:
5 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13.30
Женщины, короткая программа
15.00
Пары, короткая программа
16.45
Мужчины, короткая программа
17.35
6 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Женщины, произвольная программа
14.30
Пары, произвольная программа
16.30
Мужчины, произвольная программа
17.25