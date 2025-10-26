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26 октября 2025, 13:43

Петросян выиграла этап Гран-при России в Магнитогорске

Руслан Минаев
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России в Магнитогорске.

В сумме после двух прокатов она набрала 223,00 балла. Результат за короткую программу — 75,89, за произвольную — 147,11.

Второе место заняла Анна Фролова — 206,58 балла (72,74+133,84). Третьей стала Дина Хуснутдинова — 204,76 балла (68,76+136,00).

18-летняя Петросян в шестой раз в карьере выиграла этап Гран-при России. На ее счету также три золота финалов Гран-при России.

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Аделия Петросян
Анна Фролова
Дина Хуснутдинова
Фигурное катание
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